Нигматуллин поддержал признание Головина лучшим игроком года по версии «СЭ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» отреагировал на признание полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом 2024 года по версии «СЭ».

«Александр несколько лет стабильно играет в одном из лучших клубов серьезного чемпионата, приносит пользу команде и продлевает с ней контракты. Поэтому я соглашусь с его победой, она заслуженна. Если выделять еще кого-то, то я бы назвал Батракова. Мне он понравился по этому сезону из российских игроков нашего чемпионата больше всего», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее «СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

В 2023 году лучшим также был признан Головин.

Денис Сафронов