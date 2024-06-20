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Сегодня, 19:18

Нигматуллин о Глушенкове в «Зените»: «Локомотив» потерял сильнейшего игрока, сравнимо с потерей Лоськова в мои времена"

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» переход нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Глушенкова можно поздравить с переходом, выгодным в первую очередь финансово. «Локомотив» потерял сильнейшего игрока, сравнимо с потерей Лоськова в мои времена. Максим — один из самых крутых распасовщиков в чемпионате. «Зенит» в свою очередь получил усиление и одновременно ослабил одного из соперников. Глушенкову хочется пожелать роста. Пока трансферная система «Зенита» работает с большими сбоями, наши игроки проигрывают конкуренцию бразильским легионерам. Надеюсь, что с Глушенковым будет не так», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В четверг, 20 июня «Зенит» объявил о покупке 24-летнего Глушенкова у «Локомотива». Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с игроком по схеме «4+1».

Глушенков выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

(Софья Грецкая)

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