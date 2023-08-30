Нигматуллин: «Вопрос времени, когда Дзюба испортит отношения с партнерами и тренерским штабом»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах форварда Артема Дзюбы в «Локомотиве». По его словам, футболист рано или поздно испортит отношения со своими товарищами по команде и с тренерами.

«Мы знаем две личности Дзюбы: мягкий и пушистый Дзюба, когда все хорошо. Но есть и противоположность, когда все идет плохо. Вопрос времени, когда первый переходит в режим второго. Сейчас Дзюба балансировал на грани: перестал играть, получил травму и начал нервничать. Это отражается на тех, с кем он общается. Я очень хочу ошибиться, что вопрос времени, когда он испортит отношения и с партнерами, и с тренерским штабом. Когда он перестанет быть на первых ролях, тогда подключится токсичный Дзюба, который будет таким и для всего, что происходит вокруг, — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. В этом сезоне футболист принял участие в 4 играх чемпионата России, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.