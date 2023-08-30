Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:28

Нигматуллин: «Вопрос времени, когда Дзюба испортит отношения с партнерами и тренерским штабом»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах форварда Артема Дзюбы в «Локомотиве». По его словам, футболист рано или поздно испортит отношения со своими товарищами по команде и с тренерами.

«Мы знаем две личности Дзюбы: мягкий и пушистый Дзюба, когда все хорошо. Но есть и противоположность, когда все идет плохо. Вопрос времени, когда первый переходит в режим второго. Сейчас Дзюба балансировал на грани: перестал играть, получил травму и начал нервничать. Это отражается на тех, с кем он общается. Я очень хочу ошибиться, что вопрос времени, когда он испортит отношения и с партнерами, и с тренерским штабом. Когда он перестанет быть на первых ролях, тогда подключится токсичный Дзюба, который будет таким и для всего, что происходит вокруг, — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. В этом сезоне футболист принял участие в 4 играх чемпионата России, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-vopros-vremeni-kogda-dzyuba-isportit-otnosheniya-s-partnyorami-i-trenerami-278968/
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Рабинер оценил победу «Спартака» над «Динамо» в Кубке России
Фигуристка Горбачева попросила прощения за то, что заставила всех нервничать
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Деменко: «Если при такой игре не давать Зиньковскому возможности играть, он может морально сломаться»
Зарема — о Денисове: «Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу»
Сычев: «Если Пиняев нервничает и переживает, когда что-то не получается, это большой плюс»
Сычев: «По задачам, по составу, по амбициям «Локомотив» должен быть минимум в тройке»
Щербаченко: «Такое ощущение, что Абаскаль выставляет тот состав «Спартака», который ему снится»
В «Пари НН» считают, что судьи должны быть открытыми к общению с прессой и клубами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема — о Денисове: «Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу»

Хлусевич назвал прикольным опыт работы на АЗС: «Всегда сам заправляю свою машину»