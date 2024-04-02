Нигматуллин: «В этом сезоне РПЛ побеждает не тот, кто сильнее, а кто меньше ошибается»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об особенностях нынешнего сезона РПЛ.

«В этом сезоне такая тенденция, что победит не тот, кто сильнее, а тот, кто ошибется наименьшее количество раз. Ошибаются все команды. Сейчас «Зенит» при Семаке проводит свой худший сезон, но остается вверху таблицы. С чем это связано? Есть определенные игровые сложности. Смена поколений и игроков, например. Это мешает игре, но результаты остаются теми же — «Зенит» остается лидером, но не стопроцентным», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

После 21 матча в турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит», который набрал 41 очко. «Краснодар» с 40 очками располагается на второй позиции. У «Динамо» 38 баллов и третья строчка.