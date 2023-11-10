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Сегодня, 17:58

Нигматуллин: «Возможно, придет новый главный тренер и Джикия вернется в состав «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о ситуации, сложившейся у защитника и капитана «Спартака» Георгия Джикии в текущем сезоне.

«Со многими легендами такое происходит, другие игроки приходят на замену. Всегда нужно доказывать свой высокий уровень, соответствовать ему и быть всех сильнее. Но по игре с «Краснодаром» в Кубке могу сказать, что без Джикии в обороне команды большие проблемы. «Краснодар» много раз расстреливал Селихова без каких-либо преград от защитников. При текущих раскладах логично будет им красиво расстаться, Джикия не в том возрасте, чтобы заканчивать. Есть такая фраза: одна дверь закрывается — другая открывается. Может быть, это будет началом чего-то нового. Вполне возможно, придет новый главный тренер и Джикия сразу вернется в состав. Никто не сомневается, что это игрок высокого уровня, который приносил пользу и «Спартаку», и сборной», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Всего в этом сезоне РПЛ защитник провел 6 матчей за команду, не отметившись результативными действиями. Последние игры «Спартака» футболист пропустил из-за травмы ребра.

В 15-м туре красно-белые на своем поле сыграют против «Ростова». Матч пройдет 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-vozmozhno-pridyot-novyi-trener-i-dzhikiya-vernyotsya-v-sostav-spartaka-304132/
Георгий Джикия
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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