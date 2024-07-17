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Нигматуллин: «Хочется, чтобы чемпионат России был интересным до последнего тура: и вверху, и в низу, и в середине таблицы»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Конечно, хочется, как минимум, уровень интриги прошлого сезона. Хочется, чтобы чемпионат России был интересным до последнего тура: и вверху, и в низу, и в середине таблицы. Это был бы идеальный чемпионат, но, конечно же, не всегда так получается», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Также бывший голкипер «Локомотива» оценил потенциальных соперников «Зенита» в борьбе за чемпионство.

«Краснодар» в матче за Суперкубок оставил очень много вопросов своей беззубостью и не способностью противостоять «Зениту». Хочется, чтобы и «Спартак», и «Динамо» и остальные команды подключились к борьбе за высокие места, тот же «Ростов». В целом верю: чемпионат будет интересным с хорошей борьбой и без проходных матчей», — добавил Нигматуллин.

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».

Денис Сафронов

Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Зенит
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