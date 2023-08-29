Нигматуллин пока не видит предпосылок к тому, чтобы Тороп заменил Акинфеева в ЦСКА

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах Владислава Торопа сменить Игоря Акинфеева на посту основного голкипера ЦСКА.

«Какое впечатление на меня произвел Тороп? Конечно, на фоне Акинфеева он сильно проигрывает, но ему простительно, учитывая юные годы. В 19 лет выйти и сразу заменить основного вратаря удается немногим. Это должна быть действительно уникально харизматичная личность. Про Торопа не могу сказать практически ничего, потому что в качестве серьезного вратаря он себя еще не зарекомендовал. То, что ему доверяют, то, что он второй после Акинфеева, говорит о его способностях и определенной вере в него. Но серьезных предпосылок к тому, что он на равных сможет заменить Игоря, я пока не вижу. И то, что ЦСКА держит на контракте пока успешно играющего Помазуна, говорит о многом», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В этом сезоне 37-летний Акинфеев провел только 3 матча в РПЛ, остальные игры он пропустил из-за проблем со здоровьем.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.