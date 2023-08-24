Нигматуллин пожелал «Краснодару» стать чемпионом РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин пожелал «Краснодару» завоевать первый титул в истории клуба.

«Хочется, чтобы при всех вложениях сил и души Галицкого, «Краснодар» добрался до титулов. Но пока чего-то все время не хватает. Так же было и в этом году в финале Кубка», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».

После 5 туров «Краснодар» с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Урал» по дополнительным показателям.

В шестом туре команда Владимира Ивича в гостях сыграет с «Факелом». Игра пройдет 25 августа.