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Нигматуллин — о публикации Воробьева: «Мне стало жалко зайчишек»

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Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Я, как и многие, тоже критически отнесся к его фотографии. Понимаю, что это наверняка разрешенная охота с лицензией — но, по-моему, это не очень гуманная история для публичного человека. Не стоит такие вещи выставлять напоказ общественности. При этом критиковать его нельзя, потому, что охота в рамках дозволенного — это увлечение многих и отстрел зайцев вроде как не запрещен. Я сам специально посмотрел эту фотографию и могу сказать, что хороших эмоций она не принесла, мне стало жалко зайчишек», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 играх РПЛ при 3 голевых передачах.

Денис Сафронов

3
Дмитрий Воробьев (футбол)
Руслан Нигматуллин
ФК Локомотив (Москва)
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