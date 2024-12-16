Нигматуллин — о публикации Воробьева: «Мне стало жалко зайчишек»

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии «СЭ» поделился мнением о фотографии нападающего железнодорожников Дмитрия Воробьева с убитыми на охоте зайцами.

«Я, как и многие, тоже критически отнесся к его фотографии. Понимаю, что это наверняка разрешенная охота с лицензией — но, по-моему, это не очень гуманная история для публичного человека. Не стоит такие вещи выставлять напоказ общественности. При этом критиковать его нельзя, потому, что охота в рамках дозволенного — это увлечение многих и отстрел зайцев вроде как не запрещен. Я сам специально посмотрел эту фотографию и могу сказать, что хороших эмоций она не принесла, мне стало жалко зайчишек», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в июле 2024 года. Нападающий забил 5 мячей в 18 играх РПЛ при 3 голевых передачах.

Денис Сафронов