Нигматуллин: «Непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич. Любопытно будет за ним понаблюдать в «Сочи»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Понятно, что Бердыев опытный и квалифицированный тренер. Отлично работал в «Рубине» и «Ростове». Тренер — это та профессия, в которой надо подтверждать свою состоятельность постоянно. Непонятно, в какой форме находится Курбан Бекиевич. Любопытно будет за ним понаблюдать в «Сочи», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллин.
Ранее, 26 ноября, президент «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил назначение Курбана Бердыева главным тренером команды.
«Сочи» на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 25 очков.
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