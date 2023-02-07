Нигматуллин прокомментировал новость о том, что Дзюба и Смольников в ближайшее время перейдут в «Локомотив»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников в ближайшее время могут стать игроками московского клуба.

«Абсолютно непредсказуемый трансфер, потому что непонятно, в какой форме сейчас находятся оба возрастных футболиста. Обычно, когда делают трансфер, конечно же, анализируют выступление игрока в предыдущем клубе и сезоне. На данный момент анализировать практически нечего. Смольников не блистал, мягко говоря, в первой части сезона, а Дзюба вообще практически не играл. Непонятно, что они могут дать «Локомотиву».

Большой риск, безусловно, присутствует. Есть надежда на чудо, что игроки совсем недавно играли в сборной и были на ведущих ролях в хороших клубах. Задача у «Локомотива» не самая сложная — не вылететь, но здесь тоже нужно поработать», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Ранее о том, что Дзюба и защитник Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом» до конца сезона, сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа». Оба игрока получат по 2,5 миллиона рублей.

Позже спортивный директор «Ломотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» сообщил, что окончательное решение о подписании клубом контрактов с Дзюбой и Смольниковым будет принято по итогам медицинского обследования.