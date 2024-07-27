Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:39

Голкипер «Рубина» Нигматуллин: «Как оценивать 0:4 от «Зенита»? Только с негативной точки зрения»

Telegram Дзен

Вратарь казанского «Рубина» Артур Нигматуллин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче второго тура РПЛ.

— Можно выделить положительные моменты?

— Какие-то хорошие моменты всегда есть, но 0:4 проиграли, сложно о чем-то говорить.

— «Зениту» не так обидно проигрывать?

— Нет такого, играешь со всеми на победу. Тем более болельщиков много пришло сегодня. Постараемся исправиться. Думаю, исправимся.

— Как у «Зенита» получается столько забивать?

— Это исполнительское мастерство. Где-то можно было сыграть получше, разберем.

— Как оцените свою игру сегодня?

— Как оценивать 0:4? Считаю, что только с негативной точки зрения можно оценивать, — сказал Нигматуллин «РБ Спорт».

В 3-м туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов» 3 августа, «Рубин» на своем поле сыграет с «Химками» в этот же день.

Источник: РБ Спорт
Артур Нигматуллин
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
3
Обсудить
Читайте также
Южнокорейские пловцы покинули Олимпийскую деревню из-за проблем
Азербайджан пожалуется в МОК из-за слов французского ведущего о Карабахе
Зрителей Олимпиады из Китая повергли в шок сцены на церемонии открытия
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Российские военные вынесли на руках раненого солдата ВСУ из Торецка в ДНР
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Факел» — «Акрон»: судья ошибочно не удалил Димоски
«Зенит» разгромил «Рубин», «Динамо» обыграло «Локомотив»: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ
«Химки» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Акрон» в гостевом матче одержал победу над «Факелом»
«Факел» — «Акрон»: видео голов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Факел» — «Акрон»: судья ошибочно не удалил Димоски