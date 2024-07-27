Голкипер «Рубина» Нигматуллин: «Как оценивать 0:4 от «Зенита»? Только с негативной точки зрения»

Сегодня, 22:39
Вратарь казанского «Рубина» Артур Нигматуллин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче второго тура РПЛ.
— Можно выделить положительные моменты?
— Какие-то хорошие моменты всегда есть, но 0:4 проиграли, сложно о чем-то говорить.
— «Зениту» не так обидно проигрывать?
— Нет такого, играешь со всеми на победу. Тем более болельщиков много пришло сегодня. Постараемся исправиться. Думаю, исправимся.
— Как у «Зенита» получается столько забивать?
— Это исполнительское мастерство. Где-то можно было сыграть получше, разберем.
— Как оцените свою игру сегодня?
— Как оценивать 0:4? Считаю, что только с негативной точки зрения можно оценивать, — сказал Нигматуллин «РБ Спорт».
В 3-м туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов» 3 августа, «Рубин» на своем поле сыграет с «Химками» в этот же день.