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Сегодня, 12:44

Нигматуллин — о «Краснодаре»: «Правильно делает, что работает над результатом, а не над красотой футбола»

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Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о игре «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Нельзя стать чемпионом, играя в бразильском стиле. Сами бразильцы уже 20 лет не становились чемпионами мира. Сейчас побеждают прагматизм и тактическая подготовка, а не творчество. Поэтому «Краснодар» правильно делает, что работает над результатом, а не над красотой футбола», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

После 14 туров РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата, набрав 31 очко. «Быки» опережают ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. Лидеры таблицы сыграют сегодня, 11 ноября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 (мск).

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Краснодар
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