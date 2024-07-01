Нигматуллин — об уходе Шунина из «Динамо»: «Еще один год он может провести на высоком уровне»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход голкипера Антона Шунина из «Динамо» по истечении срока контракта.

«Шунин — легенда «Динамо». Сыграть столько лет в одной команде суждено не каждому. Возраст есть возраст, клубу нужно развитие вратарской линии. Но я видел игру Антона в том сезоне и думаю, что еще один год он может провести на высоком уровне. Надеюсь, он найдет себе достойную команду», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Динамо» сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Софья Грецкая