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Сегодня, 10:32

Нигматуллин — о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»: «Локо» сейчас не соответствует его амбициям"

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«Понятно, что у Баринова есть интерес играть в еврокубках, играть в серьезном клубе. «Локомотив» сейчас не соответствует его амбициям, борется за выживание. Однако «Локомотиву» нужно справляться с поставленными задачи с Бариновым или без него», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее агент Баринова, Павел Банатин, в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что «Бешикташ» направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. По данным Transfermarkt Баринов оценивается в 9 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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