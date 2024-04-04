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Сегодня, 16:20

Нигматуллин прокомментировал возможный переход Помазуна в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин оценил возможный переход вратаря ЦСКА Ильи Помазуна в московский клуб.

«Илью Помазуна давно куда-то отправляют: то в «Зенит», то в «Спартак». Но сейчас говорить, что он сильнее Селихова или Максименко, не приходится. Селихов и Максименко — вратари высокого уровня. Максименко только что был в сборной России. Плюс-минус это вратари примерно одного уровня. Если бы Максименко сейчас играл в «Урале», у него наверняка было бы больше работы и он больше бы себя проявлял. Выступать за команду, которая борется за выживание, и за «Спартак» — это две большие разницы. К сожалению, не у всех это получается», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Четвертый сезон подряд Помазун играет на правах аренды в «Урале». В сезоне-2023/24 игрок провел 25 матчей в чемпионате и Кубке, в которых пропустил 37 мячей, отстояв на ноль в 7 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-pomazun-ne-sil-nee-selihova-i-maksimenko/
Илья Помазун
Руслан Нигматуллин
ФК Спартак (Москва)
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