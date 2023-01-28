Нигматуллин: «Артему Дзюбе надо все взвесить и понять, на каком уровне он может играть»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что думает о перспективах нападающего Артема Дзюбы в российском футболе.

«Дзюбе еще рано завершать карьеру. Вопрос — в какую команду он перейдет? Кто-то называет ЦСКА, «НН». Меня уже утомило строить предположения, куда перейдет Дзюба. Артему надо все взвесить и понять, на каком уровне он может играть. Тот же Криштиану Роналду понял, что уже не может выступать на серьезном уровне, поэтому выбрал клуб из Саудовской Аравии. Хочется пожелать Дзюбе найти команду и продемонстрировать свое футбольное мастерство», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дзюба может продолжить карьеру в ЦСКА. Однако директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо в интервью «СЭ» опроверг эту информацию.

С 3 ноября 2022 года 34-летний футболист является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.