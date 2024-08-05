Нигматуллин: «Футбол предпочитаю смотреть дома»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о своем отношении к просмотру футбола.

«Ещенко сказал, что ему комфортнее смотреть матчи дома, а не на стадионе? У меня такая же история, если честно. Я лучше дома посмотрю игру, чем пойду на стадион. Взять, например, прошедшее Евро-2024 — я бы мог посетить матчи, но предпочел посмотреть за играми в домашней обстановке по телевизору», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Нигматуллин завершил карьеру в 2009 году. Он выступал за «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Верону», «Салернитану» и другие клубы.