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Нигматуллин рассказал о своих суевериях во время игровой карьеры

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, на какие приметы обращал внимание во время игровой карьеры.

«Перчатки с левой руки надевал. На поле выходил с правой ноги. Если, например, проиграли, менял полотенце, которое брал, меняю перчатки. Они переходили в тренировочный режим. Такой роскоши, как сейчас, не было, чтобы выкинуть их. Слушал определенную музыку. Я тогда в наушниках любил слушать рок-баллады. Scorpions, например», — цитирует «РБ Спорт» Нигматуллина.

Голкипер выступал с 1992 по 2009 год за «КАМАЗ», «Спартак», «Локомотив», «Верону», «Салернитану», ЦСКА, «Терек», СКА и «Маккаби».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-rasskazal-o-svoih-sueveriyah-vo-vremya-igrovoj-kar-ery/
Руслан Нигматуллин
Футбол

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