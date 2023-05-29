Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:49

Нигматуллин считает, что Гойло может стать основным вратарем «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился мнением о будущем своего коллеги Никиты Гойло, который после окончания текущего сезона перейдет из нижегородской команды в «Зенит».

«Дай бог, чтобы Гойло закрепился в «Зените». Я только рад буду, честно. Никита — мой товарищ по команде, мы провели с ним полтора года, я буду за него переживать. У него есть все качества, чтобы стать основным вратарем «Зенита». Тем более у нас такая профессия — одну-две игры отыграл, покатило, и поехали дальше», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Никита Гойло — воспитанник школы «Зенита», выступал за молодежную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 он играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари НН». В нынешнем сезоне на счету Гойло 18 пропущенных мячей в 11 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artur-nigmatullin-u-gojlo-est-vse-kachestva-chtoby-stat-osnovny-m-vratarem-zenita/
Артур Нигматуллин
Никита Гойло
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов сделал предложение своей девушке? На ее пальце заметили обручальное кольцо

В «Локомотиве» оценили новость о планах «Зенита» выкупить Пиняева летом