Нигматуллин считает, что Гойло может стать основным вратарем «Зенита»

Голкипер «Пари НН» Артур Нигматуллин в беседе с корреспондентом «РБ Спорт» поделился мнением о будущем своего коллеги Никиты Гойло, который после окончания текущего сезона перейдет из нижегородской команды в «Зенит».

«Дай бог, чтобы Гойло закрепился в «Зените». Я только рад буду, честно. Никита — мой товарищ по команде, мы провели с ним полтора года, я буду за него переживать. У него есть все качества, чтобы стать основным вратарем «Зенита». Тем более у нас такая профессия — одну-две игры отыграл, покатило, и поехали дальше», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Никита Гойло — воспитанник школы «Зенита», выступал за молодежную команду петербуржцев и «Зенит-2». В сезоне-2020/2021 он играл на правах аренды за тольяттинский «Акрон», а с 2022 года выступал за «Пари НН». В нынешнем сезоне на счету Гойло 18 пропущенных мячей в 11 матчах.