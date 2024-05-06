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Нигматуллин: «Краснодар» уже не участвует в чемпионской гонке РПЛ»

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Бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ.

4 мая команда Мурада Мусаева потерпела домашнее поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 27-го тура.

«Разочаровывает «Краснодар», потому что дома нельзя проигрывать, если команда хочет стать чемпионом. Считаю, «Краснодар» уже не участвует в борьбе за титул. «Динамо» показывает характер. У «Зенита» черная полоса из двух матчей закончилась, поэтому петербуржцы будут набирать очки. Концовка обещает быть очень интересной», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» (50) идет вторым, а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: «РБ Спорт»
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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