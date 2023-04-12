Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:50

Нигматуллин считает, что Лантратову нужно играть за «Локомотив»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе голкипера железнодорожников Ильи Лантратова в «Зенит».

«Возможно, Кержаков и Лантратов — вратари примерно одинакового класса, но Лантратов моложе. В этом его преимущество. И все-таки по сейвам, наверное, Лантратов тоже опережает Кержакова. Как я предполагаю, вряд ли эта сделка возможна. Хотя, конечно, для «Зенита» нет ничего невозможного. Лантратов только недавно пошел на повышение из «Химок» в «Локомотив». И сразу же менять команду — это выглядит не совсем правильным. Мне кажется, что Лантратов пришелся ко двору в «Локомотиве», и ему нужно играть именно за красно-зеленых», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

Лантратов выступает за «Локомотив» с января этого года. В составе московской команды 27-летний голкипер провел 7 матчей и пропустил 10 мячей. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-interes-zenita-lantratovu-nuzhno-igrat-za-lokomotiv/
Илья Лантратов
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Якубко: «Дзюба любит шум вокруг себя, и все журналисты опять повелись»

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»