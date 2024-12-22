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Сегодня, 14:13

Нигматуллин: «Локомотив» претендует на попадание в тройку РПЛ в этом сезоне»

Камила Абдурахманова
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил шансы железнодорожников в борьбе за чемпионство в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Локомотив» претендует на попадание в тройку РПЛ в этом сезоне. В силу того, что команда молодая и не очень стабильная, говорить о чемпионстве сложно. Хотя было много хороших матчей, в которых железнодорожники удивляли своей игрой. Особенно это касается воспитанника клуба Алексея Батракова. Но все же мне кажется, что некоторым игрокам красно-зеленых еще нужно обрасти мясом, которое позволит в будущем бороться за золотые медали», — сказал Нигматуллин «РБ Спорт».

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 35 очками. Железнодорожники отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 4 очка.

Источник: «РБ Спорт»
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Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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