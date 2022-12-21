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Сегодня, 18:07

Нигматуллин считает, что Пиняеву не стоит переходить в «Локомотив»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в московский клуб.

«Локомотиву» нужны крепкие, мастеровитые игроки, способные решать задачу. Потому что вот эта пресловутая тактика предыдущего руководства с немецким акцентом растить игроков и их перепродавать затащила в полное болото московский клуб. Вы видите, во что команда превратилась. Очень опасаюсь, что сейчас продолжится такой курс. Если говорить о Пиняеве, то тут же опять работает система: взять молодого футболиста и подороже продать. Это прекрасный план, но основной должен быть, чтобы команда, у которой большой бюджет и огромное количество болельщиков, давала футбольный результат. Пиняев, безусловно, один из талантливейших футболистов, но ему всего 18 лет, и ему нужно в команду, в которой все процессы отлажены, где он будет расти вместе с командой. Сейчас «Локомотив» очень сильно буксует. На данный момент лидеров в команде нет", — сказал Нигматуллин «СЭ».

16 декабря главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подтвердил «СЭ» заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Максиме Глушенкове. При этом сообщалось, что железнодорожники заплатят за игроков в сумме около 700 миллионов рублей.

В текущем сезоне футболист провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Сергей Пиняев. Трансфер Пиняева в «Локомотив» — огромный риск. Но это лучший шанс оказаться в большом клубе
Руслан Нигматуллин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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