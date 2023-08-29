Нигматуллин: «Сафонов хочет оставить более заметный след, чем Акинфеев»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал высказывание вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова о том, что карьера Игоря Акинфеева, выступающего за ЦСКА, — не предел мечтаний.

«Я не согласен, что это самоуверенные высказывания, потому что у каждого есть свое мнение. У Сафонова есть определенный стандарт вратаря. Понятно, что пресса идеализирует Акинфеева. У Игоря есть свой стиль, у него патриотические чувства к своему клубу, чем он и отличается от других вратарей. Но если говорить про вратарское мастерство, то голкиперы бывают разных стилей. Я понимаю слова Сафонова, для него примеры вратаря и карьеры выглядят по-другому. Уважаю его мнение, признаваться в любви другим вратарям необязательно. Матвей стремится играть ярче, чем Акинфеев, и хочет оставить более заметный след. С этим и связаны его высказывания, которые могли кому-то показаться дерзкими», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». За главную команду «быков» он провел 151 матч, 46 из которых сыграл «на ноль». 24-летний голкипер дважды становился бронзовым призером чемпионата России. За сборную России на счету Сафонова 9 игр.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба 37-летний голкипер становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.