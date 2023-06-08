Нигматуллин считает, что Сафонову не хватает собранности: «С «Ахматом» ошибся из-за своей самоуверенности»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» оценил форму вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов, безусловно, один из ярчайших вратарей российского чемпионата, но сейчас ему не хватает собранности. Что произошло в матче с «Ахматом»? Он ошибся из-за своей самоуверенности. Слишком эффектно хотел сыграть, чуть ли не финт Зидана исполнить. На последнем рубеже такое непозволительно», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Сафонов пропустил игры против ЦСКА и «Ростова», уступив место в воротах 21-летнему Станиславу Агкацеву, в итоге отыгравшему два сухих матча. Вернувшись в игре против «Ахмата», 24-летний Сафонов совершил грубую ошибку, попытавшись при помощи разворота избежать подката и потерял мяч, после чего грозненцы сравняли счет до 1:1.