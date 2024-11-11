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Сегодня, 10:37

Нигматуллин считает, что в ЦСКА «мучают» Помазуна

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о решении главного тренера ЦСКА Марко Николича отстранить голкипера Илью Помазуна из-за его высказываний о «Спартаке».

«К счастью, я никогда не собираюсь быть главным тренером, чтобы представить себя в этой ситуации. Я считаю, что нет никакой проблемы в переходах футболиста внутри чемпионата России в любую команду. Честно говоря, удивляет, как мучают Помазуна в команде. И продать никак не могут, и с основой работать не дают. Мне кажется, слишком затянулась история Помазуна и московского ЦСКА», — сообщил Нигматуллин Metaratings.ru.

Голкипер играет за ЦСКА с 2017 года. Последние четыре сезона игрок провел в аренде за «Урал». Прошедшим летом Илья вернулся в расположение армейского клуба, однако 13 сентября был отстранен от тренировок с основным составом из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак».

Источник: Metaratings.ru
Илья Помазун
Руслан Нигматуллин
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич

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