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2 апреля, 13:34

Нигматуллин: «В ЦСКА сейчас нет поводов рассматривать отставку Федотова»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах Владимира Федотова на посту главного тренера ЦСКА.

«У Федотова контракт на полтора года, а речь о продлении не идет. Но я думаю, что сейчас нет поводов рассматривать его отставку. Понятно, что это не лучший сезон ЦСКА и армейцы заслуживают большего. Но в этой ситуации нужно работать над усилением состава и проводить работу над ошибками», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Федотов возглавил ЦСКА перед началом сезона-2022/23. На данный момент команда под его руководством идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 33 очка в 21 матче.

Источник: Metaratings.ru
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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