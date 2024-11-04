Нигматуллин считает, что «Зенит» не заметит отсутствие травмированного Латышонка

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, как на игре «Зенита» отразится травма голкипера Евгения Латышонка.

«Латышонок в этом году сразу пришелся ко двору в «Зените». Надежно закрывает эту позицию. В принципе, в клубе нет проблем со сменщиками, Адамов когда-то котировался даже выше, чем Латышонок. Ему вполне по силам заменить Евгения. Он в кубке играет и вратарскую практику получает, поэтому «Зенит» не должен заметить отсутствие Латышонка», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Латышонок получил травму в матче 14-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (2:1). По результатам медицинского обследования у игрока диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра.

На счету Латышонка 15 матчей за «Зенит» в сезоне-2024/25 и 7 пропущенных мячей.

Адамов в текущем сезоне провел 6 игр за петербуржцев во всех турнирах и пропустил лишь дважды.

Александр Абустин