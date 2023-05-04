Нигматуллин считает логичным уход Йокановича из «Динамо»: «Разочаровывает результатами»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном уходе Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо» по окончании сезона.

«На самом деле, все выглядит достаточно логично. От тренера что нужно? Результат, прежде всего, и достойное выступление его команды. «Динамо» в этом сезоне крайне разочаровывает своими результатами. Кульминация этого печального процесса — команда дома проигрывает борющемуся за выживание «Факелу».

Руководству «Динамо» нужно серьезно подумать о приглашении нового тренера. Сейчас неплохая тенденция работы российских специалистов. Мне кажется, «Динамо» нужно менять политику и искать на внутреннем рынке перспективного специалиста. Как «Локомотив», например. Много кто, в том числе и я, относились скептически к приходу Галактионова, но результаты говорят за себя. Это было хорошим шагом для «Локомотива», и команда теперь играет совсем в другом стиле и добивается совсем других результатов", — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

54-летний сербский специалист возглавляет московский клуб с июня 2022-го. На данный момент московский клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

По информации «СЭ», контракт Йокановича с «Динамо», который завершается по окончании этого сезона, может быть продлен только в случае достижения прописанной в нем турнирной задачи — места в тройке призеров.