Нигматуллин считает совпадением, что кризис в игре «Спартака» наступил во время отсутствия Промеса и Джикии

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о возвращении на поле игроков московского клуба Квинси Промеса и Георгия Джикии.

«Когда на поле все лидеры, то играть, конечно, легче. Но в отлаженном коллективе с построенной игрой потеря одного-двух человек не должна сказываться на игре. Проблема в неудачах «Спартака» кроется глубже. Да, Промес и Джикия помогут команде выбраться из кризиса, но то, что этот кризис наступил в их отсутствие, — совпадение», — приводит «РБ Спорт» слова Нигматуллина.

24 апреля «Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках 24-го тура чемпионата России. На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).