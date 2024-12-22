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Нигматуллин: «Мне больше нравится жить в России, чем в США»

Даниил Аршавский
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Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин признался, что ему больше нравится жить в Москве, чем в Майами.

«Я три года прожил в Майами. Но у меня случился бракоразводный процесс, и я переехал в Москву. Мне больше нравится жить в России, чем в США. Не стоит путать туризм с эмиграцией. Да, мне всегда было хорошо в Майами. Но проживать и развиваться мне хочется в своей стране. Вернувшись в Россию спустя три года, я был очень сильно удивлен. Посмотрите, сколько в Москве появилось дорожных развязок, сколько появилось застроек, сколько жилья. Даже сравнивать не стоит с Америкой!» — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Экс-вратарь завершил карьеру в ноябре 2009 года. За время игры Нигматуллин выступал за «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Верону», «Салернитану», «Анжи», «Терек», «СКА Ростов», «КамАз-Чаллы» и «Маккаби Ахи Назарет» и провел 108 сухих матчей.
В общей сложности на счету голкипера 308 встреч за все команды во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-nigmatullin-mne-bol-she-nravitsya-zhit-v-rossii-chem-v-ssha/
Руслан Нигматуллин
Футбол
РПЛ
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