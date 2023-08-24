Нигматуллин выделил две команды, которые произвели на него впечатление в РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин назвал команды, которые впечатлили его в текущем розыгрыше РПЛ.

«Краснодар» — молодцы. Так же как и «Урал», особенно «Урал». У него вообще таких особых возможностей финансовых нет, и при таком составе Гончаренко создал очень хорошую команду, которая в прошлом году прекрасно выступала и в этом году идет очень высоко", — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».

После 5 туров «Краснодар» и «Урал» с 13 очками делят первое место в турнирной таблице РПЛ.