Нигматуллин: «Матч с ЦСКА — новая проверка для «Спартака». Я ставлю на ничью»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего матча между ЦСКА и «Спартаком» в перенесенном 21-м туре РПЛ.

Игра пройдет 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«Традиционно, где бы ни находились команды в турнирной таблице, встреча «Спартак» — ЦСКА привлекает внимание болельщиков. Приятнее, когда команды борются за выживание, но в любом случае матч будет принципиальным и важным. ЦСКА неожиданно проиграл «Ахмату», и клуб стремится отмазаться. То есть, в случае победы в матче со «Спартаком» армейцам сразу все простят. «Спартак» на позитиве, две игры не проигрывали, даже уверенно обыграли «Ростов». Где-то удалось исполняющему обязанности главного тренера Слишковичу раскрепостить футболистов. Посмотрим, что будет дальше, ЦСКА — это новая проверка. Я ставлю на ничью», — сказал Нигматуллин «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 матчах. ЦСКА идет 6-м (37).

(Софья Грецкая)