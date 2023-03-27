Нигматуллин: «Для Смолова нагрузки на шоу «Ледниковый период» могут стать сюрпризом»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном участии нападающего «Динамо» Федора Смолова в шоу «Ледниковый период».

«Это замечательный проект, который требует очень много времени и сил, — цитирует Sport24 Нигматуллина. — Смолову было бы очень тяжело совмещать с футболом. «Ледниковый период» — это не шутки. Это настоящие тренировки, ментальная подготовка и рвение к результатам. Поэтому думаю, сейчас Федор не пойдет на проект. Но если пойдет чуть позже, могу сказать, что для него, возможно, будут сюрпризом нагрузки на этом шоу».

Нигматуллин принимал участие в «Ледниковом периоде». Он выступал в паре с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной.

В сезоне-2022/23 Смолов провел за «Динамо» 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.