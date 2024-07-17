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Сегодня, 16:00

Нигматуллин: «Хочется, чтобы в РПЛ не было гегемонии одной команды, но в этом виноваты только соперники «Зенита»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уровне РПЛ.

«Когда одна команда становится чемпионом шесть раз подряд, можно за нее порадоваться, но не получается за все другие. Все-таки хочется, чтобы не было гегемонии одной команды, но в этом виноваты только соперники «Зенита», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».

Денис Сафронов

Руслан Нигматуллин
РПЛ
ФК Зенит
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