Нигматуллин: «Хочется, чтобы в РПЛ не было гегемонии одной команды, но в этом виноваты только соперники «Зенита»

Сегодня, 16:00
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уровне РПЛ.
«Когда одна команда становится чемпионом шесть раз подряд, можно за нее порадоваться, но не получается за все другие. Все-таки хочется, чтобы не было гегемонии одной команды, но в этом виноваты только соперники «Зенита», — сказал Нигматуллин «СЭ».
Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».
Денис Сафронов