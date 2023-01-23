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Сегодня, 11:18

Нигматуллин заявил, что «Локомотив» не виноват в срыве трансфера Баринова в Турцию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что руководство «Локомотива» не виновато в срыве трансфера полузащитника московской команды в «Бешикташ».

«Это обычная история. Рассчитывали на одну сумму, но «Локомотив» запросил больше. У меня таких историй было миллион. В свое время «Лацио» мне показывал контракт, но тоже не смогли договориться. Наверняка «Бешикташ» уже переключился на другого игрока. А Баранову нужно поискать что-то другое. Если он надумал переходить, надо проводить работу в этом направлении. Как можно руководству предъявлять претензии? Это же не институт благородных девиц, где все по желанию. Или как легионерам разрешили прерывать контракты, захотел — уехал. У всех есть контракты, по ним люди работают, а клуб уже сам решает, отпускать игрока или нет. Баринов — игрок сборной и один из лидеров команды, отпускать его за дешево никто не будет. Вспомните, за сколько продали Миранчука. Миллион с чем-то — это неплохие деньги, но Дмитрий стоит дороже», — приводит слова Нигматуллина «КП Срорт».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за Баринова не больше 4 миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/ruslan-nigmatullin-zayavil-chto-lokomotiv-ne-vinovat-v-sryve-transfere-barinova-v-turcziyu/
Дмитрий Баринов
Руслан Нигматуллин
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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