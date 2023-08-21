Нигматуллин заявил, что «Спартак» разочаровал его в матче с «Зенитом»

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал домашнее поражение красно-белых от «Зенита» в матче 5-го тура РПЛ.

«Спартак», безусловно, разочаровал. Главная проблема — невозможно решать серьезные задачи без нормальной игры в обороне. И такое ощущение, что они боятся «Зенит» и не верят в себя, победного духа не наблюдается. Мне кажется, Абаскаль намудрил с составом. И у главного тренера общая вина за поражение вместе с игроками", — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».

В 5-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:3. В последний раз в чемпионате России красно-белые обыгрывали петербургскую команду в сезоне-2017/18.

После 5 матчей «Зенит» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Спартак» — 6-й (9 очков). Лидирует «Краснодар» (13 очков).