Никифоров считает, что уровень РПЛ упал

Тренер сборной России Юрий Никифоров подвел итоги первого круга чемпионата России.

«Я остался при своем мнении — уровень у нас упал. Все-таки большинство команд, к сожалению, до нужного уровня не дотягивают. Когда смотришь дерби, матчи вроде «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА, это совсем другое качество, это видно. Хотелось бы, чтобы и другие команды составляли конкуренцию, но понятно, что игроки не дотягивают, если сравнивать с клубами из первой шестерки. Отмечу, что в последних играх очень порадовало «Динамо», видимо, поговорили, нашли общий язык или тренер смог достучаться до игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).