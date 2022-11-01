Никифоров считает, что уровень РПЛ упал

Сегодня, 21:41
Тренер сборной России Юрий Никифоров подвел итоги первого круга чемпионата России.
«Я остался при своем мнении — уровень у нас упал. Все-таки большинство команд, к сожалению, до нужного уровня не дотягивают. Когда смотришь дерби, матчи вроде «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА, это совсем другое качество, это видно. Хотелось бы, чтобы и другие команды составляли конкуренцию, но понятно, что игроки не дотягивают, если сравнивать с клубами из первой шестерки. Отмечу, что в последних играх очень порадовало «Динамо», видимо, поговорили, нашли общий язык или тренер смог достучаться до игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.
По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования