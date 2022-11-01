Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:41

Никифоров считает, что уровень РПЛ упал

Алина Савинова
Telegram Новости

Тренер сборной России Юрий Никифоров подвел итоги первого круга чемпионата России.

«Я остался при своем мнении — уровень у нас упал. Все-таки большинство команд, к сожалению, до нужного уровня не дотягивают. Когда смотришь дерби, матчи вроде «Спартак» — «Зенит» или «Спартак» — ЦСКА, это совсем другое качество, это видно. Хотелось бы, чтобы и другие команды составляли конкуренцию, но понятно, что игроки не дотягивают, если сравнивать с клубами из первой шестерки. Отмечу, что в последних играх очень порадовало «Динамо», видимо, поговорили, нашли общий язык или тренер смог достучаться до игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Никифорова.

По итогам 15 туров «Зенит» с 39 очками уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» расположился на 2-й позиции (32 очка). Третье место занимает ЦСКА (29 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-sbornoj-rossii-nikiforov-ostalsya-pri-svoem-mnenii-uroven-chempionata-upal/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Юрий Никифоров
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Паоло Ваноли: «Думаю, однажды могу вернуться в «Спартак»
Побег из Парижа: удивительная история чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Семин: «Зенит» вызывает восхищение. «Спартак» близок к временам Романцева»
Андрей Федун остался доволен вторым местом «Спартака» по итогу первого круга РПЛ
Орлов: «Мне смешно, что никто не дает возможность и не приглашает Кержакова»
Юран назвал Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ
Юран считает Чалова лучшим футболистом первого круга РПЛ
Руководитель пресс-службы «Локомотива» покинул московский клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Самедов: «В первом круге РПЛ больше всех удивил Комличенко»

Семин: «Зенит» вызывает восхищение. «Спартак» близок к временам Романцева»