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Сегодня, 18:39

Никифоров заявил, что хотел бы видеть Писарского в европейском клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Юрий Никифоров, помощник Валерия Карпина в сборной России рассказал, что хотел бы видеть нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского (Сычевого) в европейском клубе.

«Я был на двух матчах «Крыльев» — со «СКА-Хабаровском» и «Рубином», но Владимир не участвовал в них, как мне сказали, из-за недомогания. Информация про Европу так и осталась просто информацией. Может, кто-то запустил ее специально. Конечно, хотелось бы, чтобы он уехал в Европу играть, но мы понимаем что в нынешних условиях это практически нереально. Европа для России — это Турция. Сюда еще можно уехать», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга» 25 января, подписав с клубом контракт сроком на 3,5 года.

В этом сезоне Писарский забил 14 голов в РПЛ и делит первое место в списке лучших бомбардиров с вингером «Спартака» Квинси Промесом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hotelos-chtoby-pisarskij-pereshel-v-evropejskij-klub-a-dlya-pinyaeva-lokomotiv-e-to-povy-shenie-interv-yu-yuriya-nikiforova/
Владимир Сычевой
Юрий Никифоров
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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