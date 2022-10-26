Баженов оценил нового спортивного директора «Спартака»: «Эшуорт — профессионал своего дела»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал «СЭ» о своих впечатлениях от спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта.

«Пол Эшуорт — профессионал своего дела. Человек с ногами, руками и головой. Писали, что он русофоб? Первый раз об этом слышу. Можно писать о чем угодно. Это смешные комментарии. Не хочу эту хрень даже комментировать», — сказал Баженов «СЭ».

52-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове» и «Брайтоне».