Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

Баженов: «Пропуск сборов «Спартака» не повлияет на Промеса»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов считает, что пропуск форвардом красно-белых Квинси Промесом двух сборов «Спартака» не скажется на его игровой форме.

26 января появилась информация, что нидерландский футболист может поехать с московской командой на третий сбор в Турции.

«Пропуск сборов на него не повлияет. Все нормально будет. Он сможет подойти к возобновлению чемпионата в хорошей форме. Ну, это мне так кажется. Не думаю, что вся эта история сможет его подкосить. Ну, вообще, не должна бы. Он же профессионал», — приводит слова Баженова «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 31-летний форвард провел за «Спартак» 23 матча, забил 17 мячей и отдал семь результативных передач.

Красно-белые занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России. Москвичи отстают от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bazhenov-propusk-sborov-spartaka-ne-povliyaet-na-promesa-
Квинси Промес
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Песков считает, что формулировки МОК о допуске россиян содержат «слишком много политики»
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Камоцци: «Сперцян — прекрасный полузащитник, он способен заиграть в Европе»
Канчельскис — о переходе Хайкина в «Бристоль Сити»: «Пусть наш русский парень дерзает в Англии!»
Якубко: «Я бы не делал большую проблему из того, что Промес не поехал на сборы «Спартака»
Промес может поехать на третий сбор «Спартака»
Ловчев: «После перерыва «Спартак» будет играть интересно, но до чемпионства они не дойдут»
Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камоцци: «Сперцян — прекрасный полузащитник, он способен заиграть в Европе»