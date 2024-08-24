Сегодня, 20:42
Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопросы после ничьей с «Зенитом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
— Две тренировки провел с командой, — начал Чернов. — Мало времени прошло. Все равно хотел помочь команде. Очень хотел сюда приехать. Рад, что вышел на поле. Надеюсь, получу свои минуты в Кубке против махачкалинского «Динамо».
— Удивил состав «Зенита»?
— Да нет, все понимали прекрасно. Думаю, все понимали, что они будут играть.
— На основании чего?
— С тренировки видео тоже показывают. Вы же крутите по телевизору. Видели, что они тренируются и готовились, что они будут играть.
— «Зенит» две игры подряд завершает вничью. Показатель ли это, что с ними можно и нужно бороться?
— Только шесть туров прошло. Три-четыре игры уверенно провели. Потом, может, какой-то спад у них произошел. Посмотрим, как они будут выбираться из этого. Но не знаю, надо отталкиваться от своей игры. У нас тоже хороший отрезок намечается.
— Какие эмоции в раздевалке? Больше разочарование или счастье?
— Счастье — нет. Не думаю, что ребята зашли в раздевалку и радовались. Хотели победить. Тем более, после удаления шансов стало намного больше. Неплохая игра с нашей стороны была. Может быть, Барко забил бы или Латышонок не выручил, — сказал Чернов.
«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Рубин».