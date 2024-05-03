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Сегодня, 07:35

Чернов: «На «Спартак» и команды из нижней части таблицы настраиваются по-особенному»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, кто для красно-белых является неудобным соперником.

«С какими командами тяжелее играть? Со всеми, наверное. На нас и команды из нижней части таблицы настраиваются по-особенному. Всегда, когда «Спартак» к ним приезжает, они проводят лучшие игры. Поэтому нам приходится включаться, быть на две головы сильнее. У нас сейчас достаточно ровный чемпионат», — цитирует Sport24 Чернова.

В турнирной таблице чемпионата России красно-белые идут на четвертом месте, набрав 42 очка. В следующей игре «Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» 5 мая.

Источник: https://sport24.ru/football/news-643790-chernov-komandy-iz-nizhney-chasti-tablitsy-nastraivayutsya-na-spartak-po-osobennomu-oni-provodyat-luchshiye-igry
Никита Чернов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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