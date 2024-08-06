Чернов: «Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Литвиновым»

Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил мастерство аргентинского новичка красно-белых Эсекьеля Барко.

«Барко по исполнению стандартов можно сравнить с Русланом Литвиновым. Если серьезно, то Барко, конечно, отличный исполнитель, хорошо подает. С «Крыльями», правда, угловые не шли, но штрафные всегда здорово бьет. Все впереди», — приводит слова Чернова Legalbet.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» (3:0) в матче 3-го тура РПЛ. 25-летний Барко отметился двумя голевыми передачами.

Барко перешел в «Спартак» 25 июля и стал вторым среди самых дорогих игроков в истории клуба. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока составила 14 миллионов евро.