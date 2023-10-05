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Сегодня, 10:52

Чернов объяснил спад в игре «Спартака»: «Получили то, на что наиграли»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах.

«Не очень приятные результаты. В прошлом матче пропустили четыре, сейчас три. Это результаты всей команды. Хотелось бы лучше действовать в атаке. Получили то, на что наиграли. Понятно, что после таких матчей атмосфера в раздевалке не очень хорошая. Ребята расстроены. Вроде была хорошая серия, когда сыграли три игры на ноль, нас все хвалили. Сейчас снова нужно исправлять ситуацию», — сказал Чернов «СЭ».

Также Чернов высказался о слухах про возможную отставку Гильермо Абаскаля.

«Мы работаем в штатном режиме. Гильермо нам ничего не говорит. Продолжаем работу. Я понимаю требования Абаскаля. Замена Промеса в Самаре? Сложно судить. Тренер ответственен за ту игру. Возможно, он видел, что Квинси подустал. Может, Промес сказал ему что-то», — добавил Чернов.

«Спартак» проиграл последние два матча с общим счетом 0:7 — 0:4 «Крыльям» в РПЛ и 0:3 «Динамо» в FONBET Кубке России.

На данный момент красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
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