Чернов считает, что «Спартаку» не хватило сосредоточенности для победы над «Зенитом»

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение «Зениту» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Момент с голом, когда Ловрен от меня убежал? Не видел еще, надо повтор посмотреть. В игре мне показалось, что я потерял мяч из виду, там был рикошет от нашего игрока.

— Чего не хватило для победы?

— Не знаю. Наверное, сосредоточенности. Повели хорошо. Понятно, что «Зенит» много не забил в первом тайме, но счет был в нашу пользу. Мы хотели выйти на второй тайм и довести матч до победы. Ситуация с бутсой? Соперник просто наступил на ногу, вот она и слетела. Я пытался докричаться судье, но он не слышал. Пришлось бегать так.

— Как дела у ребят, которые получили травму?

— Не знаю. Литвинов голеностоп подвернул, а у Мартинса с приводящей мышцей что-то. Посмотрим, завтра поедут МРТ делать. Тяжело говорить об этом. Что с Селиховым? У него было недомогание. Он только недавно начал тренироваться. Сейчас с ним все хорошо.

— Преимущество «Зенита» в дорогих игроках?

— Да нет. Мы и нашим составом смотрелись неплохо. Понятно, что у «Зенита» всю погоду делают бразильцы. В целом, нормально все получалось сдерживать, но первый пропущенный гол со стандарта — и пошли качели.

«Спартак» с 16 очками в 8 матчах занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Ростова» на выезде. Матч состоится 11 сентября, начало — в 19.45 (мск).