Защитник «Спартака» Чернов: «Все умеют играть в футбол. Просто играли от обороны»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался об игре своей команды в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

— Впервые в вашей карьере, что назначили три пенальти в одном тайме в ворота соперника?

— Честно, не помню. Впервые в карьере, что два не забили.

— Это может быть связано со встречей с Каманцевым?

— По-моему, все было чисто. Второй и третий были железно, а в первом надо посмотреть, что было. Вроде бы в руку попал мяч.

— Ребята сами решались бить пенальти или их тренер назначал?

— Всех назначает тренер. Это его задумка.

— На тренировках пенальти лучше получается, чем на игре?

— На тренировках, конечно, у всех получше получается.

— Промахи — это психология?

— Вратарь, наверно, хорошо сыграл. Вратарь больше молодец. И думаю, что мы можем интереснее бить. Исправим это.

— Команда не выигрывала 5 матчей. Была обидная ничья с «Динамо».

— Там не только с «Динамо» обидная ничья. Со многими командами было обидно, где-то не засчитывали мячи чистые. Это такая отправная точка. Дальше тяжелая игра на Кубок. Поэтому с хорошими эмоциями подойдем к игре.

— По игре выдел, что «Торпедо» безнадежный аутсайдер?

— Нет. Все умеют играть в футбол. Просто играли от обороны. Стоит говорить о нашей хорошей игре в атаке. Не сказал бы, что «Торпедо» слабые.

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.