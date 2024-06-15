Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:05

Чичерин: «В «Спартаке» Соболев на первых ролях, а как будет в «Зените» — неизвестно»

Telegram Дзен

Бывший одноклубник Александра Соболева по «Крыльям Советов» Никита Чичерин прокомментировал возможный переход форварда «Спартака» в «Зенит».

«Потянуть уровень он, безусловно, потянет. На сегодня Соболев — один из лучших и самых ярких наших нападающих. Регулярно забивает, когда ничего его не отвлекает, и он в хорошей форме.

Вопрос в том, насколько сильно на него рассчитывают? Потому что есть пример Вани Сергеева с набором отличных качеств, который играет не так много, как мог бы играть в любом российском клубе.

Поэтому тут вопрос в перспективах, ведь в «Спартаке» Саня на первых ролях, а как будет в «Зените» — неизвестно. Хотелось бы, чтобы российские футболисты, переходя из клуба в клуб, прогрессировали, а не наоборот», — цитирует Чичерина Metaratings.ru.

В сезоне-2023/24 27-летний Соболев провел 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результатных передач.

Источник: Metaratings.ru
Александр Соболев
Никита Чичерин
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
Обсудить
Читайте также
Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
Первый матч Евро-2024 Германия — Шотландия пройдет 14 июня
Президент Швейцарии назвала целью саммита подготовку площадки для переговоров с РФ
Самый молодой гол, первое удаление за дикий фол и заявка бундестим на победу на Евро-2024. Что случилось в матче Германия – Шотландия
В Москве на Троекуровском кладбище открыли памятник Валентину Юдашкину
В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Медведев — о возможном переходе Козлова в «Зенит»: «Если хотите питаться слухами, изжогу быстро заработаете»

Агент: «Бейраванд отказал «Спартаку» — не хочет переезжать в Россию»