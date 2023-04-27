Джигурда объяснил, зачем нужно пиво на стадионах: «Футбольные матчи — мистерия. Так фанату веселее»

Актер, сценарист, режиссер и музыкант Никита Джигурда в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на предложение почетного президента РФС Вячеслава Колоскова о внедрении водки на стадионы.

«Не знаю, золотая середина — пиво. Водка с пивом, значит, должно быть больше людей в форме, которые будут следить за порядком. Водку все равно кто-то будет проносить. Поэтому остановимся на пиве. Есть прием, когда просишь много, но дают мало, и ты этому рад, это было твоей целью. Поэтому просят и пиво, и водку. Водку нет, ну, хорошо. Хоть пиво. Пиво утвердят. Это бизнес. Вдобавок, бывает холодно на стадионе. Или просто фанат приходит и, чтобы войти в атмосферу, выпивает баночку пива. По-другому смотрится уже, веселее! Это же мистерия, а не просто футбольные матчи, когда полный стадион кричит, орет. Это же энергия. При правильном подходе на вертикаль можно выводить каждый раз любой матч. Но это уже другой вопрос», — сказал Джигурда «СЭ».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.